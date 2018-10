Cinq ans après la fermeture des Comptoirs du biscuit, une nouvelle biscuiterie a été inaugurée hier à Saint-Jean-d’Angély. Une biscuiterie bio installée près de l’autoroute A10 et baptisée Jean et Lisette. La production a démarré en juillet dernier et a permis d’embaucher une quinzaine de salariés qui fabriquent quotidiennement 100 000 petits sablés, commercialisés sous la marque Jardin bio de Léa nature. L’objectif est de doubler la production et d’employer 27 personnes d’ici à 2020. De quoi redonner du souffle à un territoire économiquement sinistré. D’autant que le projet de vallée bio se développe à Saint-Jean-d’Angély. L’entreprise L’Angélys devrait ouvrir une unité de fabrication de glaces bio en 2020.