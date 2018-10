Les premiers logements disposeront prochainement du très haut débit internet. 300 foyers et entreprises sont éligibles au dispositif. L’opérateur Orange raccorde actuellement ses premiers clients et doit inaugurer l’un de ses premiers équipements lundi prochain. S’ensuivra une réunion publique à 18h30 à la salle des fêtes pour informer les habitants. Le très haut débit s’installe progressivement dans le département qui sera entièrement couvert d’ici à 2022. C’est une promesse du président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau. Concernant la ville de Saint-Jean-d’Angély, par exemple, la fibre est attendue dans six mois.