Face à une augmentation de ce type de traitement contre le cancer, l’établissement a mis en place un document pour informer les patients et leur entourage dans le but de protéger les aidants.

« La chimiothérapie est une technique performante dans le traitement des cancers, et en fort développement sur le territoire », explique-t-on à l’hôpital de La Rochelle-Ré-Aunis. Si les molécules chimiques utilisées sont connues pour leur efficacité, elles doivent être manipulées avec de nombreuses précautions, tant pour l’environnement que pour la santé humaine. Dans les établissements hospitaliers, les personnels sont formés sur les mesures de précaution à adopter. Mais les aidants à domicile ne le sont pas forcément. D’où la création de ce « passeport pour une chimiothérapie responsable », qui compile les recommandations nécessaires à la protection des aidants. Des recommandations déjà appliquées en Suisse et au Canada par exemple. L’hôpital de La Rochelle est donc le premier en France à se lancer dans cette sensibilisation, grâce à l’équipe du Dr Valérie Moulin qui s’engage à diffuser largement ce passeport à l’ensemble de ses usagers. Financé par le laboratoire Merck, cet outil a été réalisé en collaboration avec des équipes soignantes, des patients et des oncologues. Et il explique de façon très détaillée les attitudes à adopter au quotidien afin de mieux protéger les aidants.