Les retraités de nouveau mobilisés demain. Une intersyndicale, dont une délégation de Charente-Maritime, remettra au groupe parlementaire LREM à l’Assemblée nationale une pétition pour réclamer l’annulation de la hausse de la CSG et une augmentation des pensions. Elle a recueilli 3 500 signatures dans le département. Cette action est un préalable à la journée d’action nationale prévue mardi prochain, qui devrait mobiliser de nombreux retraités du département. Trois rassemblements sont prévus à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes. On écoute Guy Silvestri, secrétaire départemental des retraités CGT de Charente-Maritime :

Les retraités seront également mobilisés le 18 octobre, jour d’ouverture à l’Assemblée nationale du débat sur le loi de financement de la sécurité sociale, qui va fixer les augmentations des pensions pour 2019 et 2020. Des rassemblements sont prévus devant les permanences des députés de La Rochelle, Rochefort et Saintes.