Le comité départemental de La République en marche de Charente-Maritime installe ses équipes pour les prochaines échéances électorales. L’heure est à la mobilisation dans les rangs du parti présidentiel qui organisait sa rentrée politique ce week-end à La Rochelle, en présence d’une centaine d’élus et adhérents sur les 3000 que compte le département. Malgré une rentrée difficile pou le président Macron, après un été marqué par l’affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, l’objectif est bel et bien de convaincre sur le terrain, en vue des Européennes de 2019. On écoute Younès Biar, référent départemental de La République en marche :

Concernant les Municipales de 2020, des comités locaux sont en cours de création, notamment sur l’Aunis et à Jonzac. D’autres sont déjà en marche à La Rochelle et Royan, et travaillent sur des propositions de programmes. Des programmes sur-mesure, adaptés à chaque territoire. Younès Biar :