La disparition d’une grande voix de la chanson française. Charles Aznavour est décédé dans la nuit à l’âge de 94 ans. L’artiste né à Paris de parents arméniens, qui a débuté sa carrière en 1946, laisse derrière lui un héritage de plus de 800 chansons. En plus de 70 ans de carrière, Charles Aznavour, qui n’aura jamais quitté la scène, aura enregistré plus de 1 400 titres dans plusieurs langues et vendu 180 millions d’albums dans le monde. Les hommages se multiplient un peu partout, et en Charente-Maritime. La sénatrice LR Corinne Imbert salue l’artiste, « dernier géant d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». Pour le maire socialiste de Marennes Mickaël vallet, « Aznavour était un grand acteur, au-delà de l’immense interprète ». Il a joué dans 80 films pour le cinéma et la télévision.