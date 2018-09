La Ministre des transports Elisabeth Borne a signé ce matin à La Rochelle une convention de partenariat avec la Société nationale de sauvetage en mer, à l’occasion de son déplacement au Grand pavois. Un contrat sur deux ans qui vient concrétiser les engagements d’Emmanuel Macron pris au début de l’été. L’Etat va ainsi verser une subvention d’environ 6 millions d’euros par an à la SNSM pour lui permettre d’investir et de continuer à mener ses opérations. C’est pratiquement le double du montant versé habituellement. L’enjeu est de taille puisque la SNSM porte secours bénévolement à plus de 8000 personnes chaque année en France.