Si la conjoncture était plutôt favorable en 2017, cette année le secteur de la construction ralentit. Le nombre de logements autorisés a chuté de 13,8% sur un an. Et les entreprises locales ont du mal à conserver leurs marchés, face à une concurrence extérieure de plus en plus présente sur le territoire. Là où il y a encore de la demande, comme c’est le cas sur le littoral. Ailleurs, le marché semble sinistré. Michel Sabouraud, le président de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics :

Problème également du côté des marchés publics, avec un ralentissement de l’activité. Et cela ne devrait pas s’arranger dans les mois qui viennent, à l’approche des élections municipales. Michel Sabouraud :