Depuis quelques jours, les internautes peuvent accèder à une nouvelle interface de navigation. Plus fonctionnelle et conçue pour un accès rapide à l’information et aux réseaux sociaux, elle se veut plus proche de son utilisateur. Marie-Pierre Chobelet, vice-présidente en charge du tourisme et de la communication :

La site s’articule désormais autour de quatre grandes thématiques. Il a nécessité un an de réflexion pour remplacer la précédente version datant de 2015. Celle-ci est désormais plus en phase avec son temps et dispose de nouvelles rubriques comme un agenda local qui recense tous les évènements du territoire. Il y a également le bottin. Caroline Sagnier, responsable du service communication, nous en parle :

Pour toute question, il y a également une messagerie instantanée. Avec ce nouveau site, la CdC Aunis sud espère booster sa fréquentation de 20%. Aujourd’hui, la moyenne est de 4500 visiteurs par mois.