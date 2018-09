L’opération « propreté en ville » est reconduite aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation, dans la continuité des actions menées en novembre dernier et au printemps. Cette fois, elle sera dirigée vers les élèves du collège Grimaux et du lycée Merleau-Ponty. Une brigade propreté leur présentera les bons gestes à adopter pour améliorer l’environnement.