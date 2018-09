Plusieurs salariés ont tenu un piquet de grève devant l’Ehpad de la Maison de Baillac pour protester contre le manque de personnel. Ils ont distribué des tracts afin d’informer la population sur les dangers d’une situation de plus en plus critique. On écoute Christophe Geffré, infirmier à l’hôpital de La Rochelle et responsable départemental du syndicat Sud :

Comme cela a été le cas dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Christophe Geffré nous raconte :

Demain, les hospitaliers se mobiliseront à nouveau, cette fois au service de psychiatrie qui souffre également d’un manque de moyens humains. Christophe Geffré :

Une assemblée générale est prévue à 13h30 pour faire le point sur la situation. Les hospitaliers annoncent qu’ils seront aussi mobilisés le 9 octobre pour la défense des services publics, dans le cadre d’une journée d’action nationale intersyndicale.