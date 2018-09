Une trentaine de profs du Lycée du Pays d’Aunis de Surgères se sont mobilisés ce midi. Rassemblés devant les grilles de leur établissement, ils entendaient protester contre la réforme de l’enseignement professionnel qui prévoit de réduire les temps de formation. 11 semaines de cours en moins pour les élèves de Bac pro et 4 à 6 semaines pour ceux de CAP. Le vote est prévu le 3 octobre pour une application dès la rentrée 2019. Marc Havard est professeur de mathématiques et physique. Il ne comprend pas de telles mesures :

Les professeurs dénoncent également la suppression annoncée de 1800 postes dans le second degré en 2019, et une baisse des moyens dans l’Education nationale. Ce que refuse Naziha Hadri, professeur de lettres et d’histoire :

Les enseignants du Lycée du Pays d’Aunis de Surgères demandent au gouvernement de revoir sa copie. Ils ont distribué des tracts aux élèves et à leurs parents pour les alerter. Certains seront de nouveau mobilisés jeudi soir à 18h place de Verdun à La Rochelle, dans le cadre d’une intersyndicale nationale. Mais aussi le 9 octobre pour la défense des services publics.