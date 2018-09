C’est le grand rendez-vous de la filière nautique. Le Grand pavois s’ouvre demain à La Rochelle. Six jours d’exposition des dernières tendances et innovations en matière de plaisance. De nombreux temps forts vont ponctuer cette 46e édition.

Le Grand pavois, c’est le rendez-vous de cette rentrée dans le domaine du nautisme. Il fait d’ailleurs partie du Top 5 des salons nautiques internationaux à flot. Créé en 1973, l’évènement qui en est à sa 46e édition va accueillir pas moins de 800 exposants. 750 bateaux seront présentés, dont 200 en avant-première, sur environ 100 000m² d’exposition et 3km de pontons.

Durant ces six jours dédiés à la plaisance, pas moins de 85 000 visiteurs sont attendus, et une ministre, en charge des transports. Elisabeth Borne est attendue vendredi à 11h pour l’inauguration officielle du salon.

Le Grand pavois, c’est aussi un pays invité d’honneur. Cette année, un hall de 700m² sera consacré à Madagascar, avec la présentation de son tourisme, sa culture et bien sûr ses activités nautiques. Il y aura également des espaces thématiques sur la pêche no kill, la glisse et la voile légère. La possibilité de faire des essais en mer. Un espace réservé aux bateaux électriques pour faire le point sur la filière et son évolution.

Nouveauté cette année avec la création d’un espace emploi et formation pour dynamiser la filière qui manque de bras, alors que la reprise se confirme après plusieurs années de navigation en eaux troubles. Des offres à pourvoir immédiatement seront proposées.

A ne pas manquer cette année, le ponton réservé aux marins d’exception et la présence de nombreux skippers qui participeront à la prochaine Route du rhum, dont le Rochelais Ayméric Chappelier, grand favori et parrain de ce Grand pavois 2018.

Et puis, il y aura des moments d’émotion avec ces différents hommages en mémoire d’Eric Tabarly, disparu en mer il y a 20 ans.

Le Grand pavois sera ouvert tous les jours de 10h à 19h, au port des Minimes.