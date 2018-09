Depuis plusieurs mois maintenant, le Pôle territorial de coopération économique en Vals de Saintonge porte le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Un dispositif qui fait partie du plan anti-pauvreté présenté par Emmanuel Macron et qui a permis d’embaucher 600 personnes en France un an après son lancement. Le président souhaite en étendre l’expérimentation. Une centaine de projets sont en cours. Et le PTCE des Vals de Saintonge compte bien faire partie du prochain appel à candidatures, début 2019. Pour Gabriel Delicourt, le président, son projet avance bien, mais il attend un consensus auprès collectivités :

L’objectif sera de créer une cinquantaine d’emplois à vocation sociale en fonction des compétences de chacun. Pour accompagner cette candidature, une grève du chômage sera organisée le 26 octobre à Saint-Jean-d’Angély, avec une opération de nettoyage de la friche industrielle Les Comptoirs du biscuit, anciennement Brossard.