Greenpeace et ANV-Cop 21 s’attaquent au pétrolier Total. Les deux associations organisent demain une action dans une trentaine de villes en France, et notamment à La Rochelle où une trentaine d’activistes vont se mobiliser pour dénoncer les risques que le groupe fait peser sur le recif de l’Amazone, un écosystème unique et vulnérable fait de coraux, d’éponges et d’algues, tout près duquel il envisage de forer pour trouver de l’or noir. Sandrine Gallaire de Greenpeace La Rochelle fait le point sur la situation :

Une pétition a été lancée pour demander à Total de renoncer à ses projets. Elle a recueilli plus de 2 millions de signatures à travers le monde. Un combat international, mais aussi national. Sandrine Gallaire :

Dès 14h, les militants de Greenpeace et ANV-Cop 21 vont déployer des banderoles sur le Vieux port de La Rochelle et s’enduire d’une mélasse 100% naturelle, ayant l’apparence du pétrole, afin de simuler les dangers d’une marée noire.