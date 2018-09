Scène ouverte avec le groupe Big Banana de La Rochelle pour la promo de son concert le 28 septembre au Général Humbert au 14 rue Saint-Nicolas de La Rochelle à 22h.

Big banana, c’est quoi ?

Un mélange de styles bien trempé. Mais toujours avec une énergie débordante… voire décapante ! C’est l’art et la manière de mettre les paroles d’une chanson sur la musique d’une autre et de réarranger les tubes à notre sauce. Alors pour les amateurs de musique, passez 30 secondes à chercher l’air de la chanson et les paroles d’une autre, ça rend le spectacle encore plus attrayant.

http://bigbananarock.wixsite.com/big-banana

https://www.facebook.com/bigbananarock/…