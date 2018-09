Deux jours de compétition de windsurf, stand up paddle et pirogues polynésiennes. Départ de la plage de Fouras, direction le Fort Boyard et retour à Fouras. Le plus vite possible. 500 participants sont attendus dont le multiple champion du monde Antoine Albeau, parrain de l’épreuve. Mais aussi le vainqueur en 2017 Titouan Puyo. Des animations seront proposées autour du défi comme un marché polynésien et une tyrolienne entre le Fort Vauban et la plage. C’est gratuit.