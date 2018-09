Alors que la préfète des Deux-Sèvres Isabelle David doit recevoir à 14h les pro et anti-bassines, une manifestation est prévue sous les fenêtres de la préfecture. Le collectif Bassines non merci entend continuer à faire pression sur l’Etat pour que le projet d’aménagement de 19 réserves d’eau en Poitou-Charentes ne voit jamais le jour. Deux sont prévues en Charente-Maritime à La Grève-sur-Mignon et à Saint-Félix. Patrick Picaud, président de Nature environnement 17 et membre du collectif :

Le début des travaux est pourtant prévu pour le printemps prochain. Patrick Picaud réclame pour sa part un nouveau un projet de territoire.