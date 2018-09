Le trafic des bus de nouveau perturbé ce matin à La Rochelle, en raison d’un blocage sauvage du dépôt de la RTCR de Lagord. Quelques salariés grévistes empêchent les bus de circuler normalement. Et ce malgré l’appel hier soir des syndicats CGT et CFDT à cesser le mouvement, après une journée d’action et de revendications. Ils se mobilisaient également pour soutenir un collègue convoqué en conseil de discipline après un incident survenu en juin. Une mère et son bébé sont tombés dans son bus, sans se blesser. La femme a porté plainte. Le chauffeur risque un blâme.