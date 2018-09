C’est ce qu’indique le Conseil départemental de la Charente-Maritime, après la visite dans la nuit de mardi à mercredi des experts du réseau scientifique et technique de l’Etat. Il n’y aura donc pas de mesures supplémentaires. Et pour faciliter le transport de marchandises vers l’île, la restriction de tonnage ne prendra désormais plus en compte que le nombre d’essieux des véhicules. Concernant le remplacement du câble de précontrainte qui s’est rompu et qui est à l’origine de ces mesures, les travaux qui vont durer un mois vont s’effectuer de nuit, avec une limitation de tonnage pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, et avec une circulation alternée.