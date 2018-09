Retour quasi à la normale sur l’île d’Aix. L’alimentation en eau est opérationnelle depuis hier après-midi, après la rupture d’une canalisation sous-marine survenue samedi après-midi. La commune est de nouveau raccordée au continent depuis lundi soir. Et l’eau coule de nouveau du robinet. Uniquement pour les besoins sanitaires. Mais pas pour la consommation, car elle doit d’abord faire l’objet d’un contrôle de l’Agence régionale de santé. On écoute le maire Alain Burnet :

Voilà un épisode qui n’aura pas été sans conséquence. A la fois sur la fréquentation de l’île et son économie touristique, car les visiteurs se sont faits plus rares ces derniers jours. Mais aussi sur la vie et le moral des habitants. Alain Burnet :