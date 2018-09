Les deux tiers du personnel ont débrayé environ deux heures entre 11h et 13h pour protester contre le projet de la direction de supprimer les places de parking du personnel. Celles des concessions Renault et Citroën, situées dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Plus qu’un simple problème de stationnement, c’est une forte dégradation des conditions de travail qui est en ligne de mire. On écoute Clément Gaborit de la CGT 17 :

Réunis en assemblée générale, les salariés grévistes ont décidé d’adresser un courrier à leur direction pour tenter de renouer le dialogue. Sans quoi ils menacent de bloquer totalement leur entreprise. Un nouveau débrayage est prévu avant la fin de la semaine.