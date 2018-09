C’est le festival du film éco-citoyen. Cette 9e édition sur le thème des inégalités et de l’alimentation va proposer comme chaque année des projections de documentaires suivis de débats. Avec pour principal objectif d’informer et d’éveiller les consciences. Ce qui semble faire mouche auprès des spectateurs toujours plus nombreux. On écoute le président-fondateur d’Ecran vert Jean-Philippe Brothier :

26 projections sont prévues, dans 10 lieux du département : La Rochelle, Périgny, Aytré, Sainte-Marie-de-Ré, Rochefort, Tonnay-Charente, Fouras, Aigrefeuille, Taugon et Saint-Saturnin-du-Bois. Premier rendez-vous demain à 14h à Aytré et à 20h30 au Biopôle de Léa nature à Périgny avec la projection de Sugarland de Damon Gameau. Un documentaire sur l’omniprésence du sucre dans l’alimentation.

Mais aussi à 20h à Aigrefeuille, la projection du film d’Hélène Médigue « On a 20 ans pour changer le monde » qui raconte qu’une agriculture sans pesticide et sans intrants chimiques, c’est possible.