C’est une semaine bleue qui a démarré ce week-end partout en Charente-Maritime. Face à une hausse de la mortalité routière, les services de l’Etat et les forces de l’ordre se mobilisent jusqu’à vendredi pour montrer leur détermination à endiguer ce phénomène. Depuis le début de l’année, 49 personnes ont trouvé la mort sur les routes de notre département. Et ce malgré des contrôles nombreux durant toute l’année, et particulièrement cet été. Il seront renforcés cette semaine avec comme mots d’ordre : la prévention, l’information et le cas échéant la sanction. Les routes seront bleues prévient le préfet qui annoncera de nouvelles actions en fin de semaine.