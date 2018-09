Ses services lancent une campagne de recrutement, car les besoins sont importants pour accueillir des personnes âgées ou handicapées. Des rencontres sont prévues toute cette semaine dans plusieurs communes du département où la demande est conséquente :

L’accueil familial est une activité particulièrement développée en Charente-Maritime. Elle constitue une possibilité de prise en charge pour les bénéficiaires ne souhaitant ou ne pouvant plus rester dans leur logement. Le Département propose cette réponse, intermédiaire entre le maintien à domicile et le placement en établissement. Il en contrôle la qualité grâce à une politique d’agrément, de formation et de suivi accrue. Ce dispositif constitue également une perspective en matière d’emplois, intéressante et opportune dans certains secteurs ruraux où les besoins sont importants. Actuellement, la Charente-Maritime compte 367 accueillants familiaux pour 718 places agréées.

L’accueil familial consiste donc pour un particulier ou un couple, agréé par le Président du Département, à accueillir à son domicile, à titre onéreux, à temps complet ou partiel, de manière permanente ou temporaire, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées en lui assurant divers services dont l’hébergement et l’entretien. Et ce, dans la limite de 3 personnes maximum. La personne âgée ou handicapée ne doit pas avoir de lien de proche parenté avec la famille d’accueil.

L’accueillant assure l’hébergement des personnes accueillies ainsi que tout ou partie de leur prise en charge matérielle, morale et relationnelle. Moyennant une rémunération et des indemnités compensatoires.

Et pour en savoir plus, rendez-vous ce matin à la maison du régisseur à Surgères. Demain à 10h à la salle du marché de Courçon. Mercredi matin à la Maison des initiatives et des services à Marennes. Et à Pôle emploi Royan. Jeudi à 14h à l’Aapiq de Rochefort. Et vendredi à 10h à la salle de l’Alliance d’Essouvert.