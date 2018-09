A l’occasion des semaines spéciales Maestros qui débutent ce soir, le karaoké de Nagui sur France 2, qui réalise actuellement de très bons scores d’audience, accueille un candidat emblématique de la commune d’Yves, près de La Rochelle. Il s’agit de Toni qui a remporté 13 victoires et empoché la somme de 168 000 euros. Les 16 grands champions de l’émission seront à l’antenne pendant deux semaines. Le vainqueur de la finale remportera le micro d’argent et un voyage au Sri Lanka, en plus de ses gains.