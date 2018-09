Scène ouverte avec le chanteur Pascal Mosconi de Joinville-le-Pont (94).

C’est en 1976, à l’âge de 15 ans, que tout commence : les groupes, les garages, les caves, les amis… La musique devient très vite un besoin essentiel pour Pascal Mosconi. Seul, il avance, déterminé et certain que les maisons de disques ne sont pas un passage obligé pour faire découvrir et partager sa musique.

C’est ainsi qu’en 1995, son premier single voit le jour, suivit en 2000, de son premier album, résolument rock, épaulé par son ami de toujours : Jean-Luc Clausse. Grâce à cet album, il rencontrera des musiciens de tout horizon qui le mèneront à un second album en 2004, plus diversifié (rock, country, ballades…). S’en suivront divers singles qui laisseront transpirer son amour des Etats-Unis jusqu’en 2012. Sa rencontre avec Pascal Bret sera l’élément déclencheur d’un nouvel album teinté de blues- rock, «Les ailes d »un ange». En 2017, un 5 titres «Les ailes d’un ange suite» un peu plus rock viendra épauler l’album «Les ailes d’un ange» .

2018 un titre inédit «Je veux te dire» en hommage à un ami parti trop tôt.

2019 – 2020 un nouvel album verra le jour, toujours avec la même équipe…

http://www.pascalmosconi.com/pascal_mos…/Pascal_Mosconi.html

https://www.facebook.com/pascal.mosconi