Les Journées du patrimoine, c’est ce week-end, vous le savez. 35e édition cette année qui permet au public de visiter gratuitement des lieux du patrimoine français. 1 500 sites seront ouverts en Nouvelle-Aquitaine, et 2 600 animations seront proposées. Petite sélection de ce qui vous attend en Charente-Maritime :

A Rochefort tout d’abord. On a beaucoup parlé du Loto du patrimoine et de la Mission Stéphane Bern qui vont permettre de restaurer le plafond de la mosquée de la Maison de Pierre-Loti. Le tirage a lieu ce vendredi soir. A cette occasion, la Française des jeux va remettre à la Ville un chèque de 390 000 euros et proposer une série d’animations ce samedi, avec la vente de tickets de grattage dont une partie sera reversée à la Fondation du patrimoine.

A Surgères, le public est invité à découvrir un cimetière du Moyen-Âge qui est en cours de fouille, rue de la Chapelle, dans l’un des plus anciens faubourgs de la ville : le faubourg Saint-Pierre qui fut autrefois une paroisse avant d’être démoli dans les années 1840. 250 sépultures ont été recensées.

A Saint-Jean-d’Angély, la Ville organise un Cluedo géant. L’occasion d’une belle partie de jeu en famille à travers le centre historique de la cité, à la recherche d’indices pour résoudre une enquête grandeur nature. C’est samedi et dimanche. Départs de l’Abbaye royale toutes les 30 minutes, entre 14h et 16h30.

A Royan, visites et sorties en mer à bord de l’Arawak. Cet ancien thonier de 1954 classé « Bateau d’intérêt patrimonial » en 2012. Il est en escale au port samedi et dimanche.

A La Rochelle, la préfecture ouvre ses portes, avec la possibilité de visiter la salle de gestion de crise, inacessible en temps normal.

Enfin, la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis propose une Journée du patrimoine samedi sur le thème du centenaire de la guerre 14-18. Avec un circuit de visites, ponctué de saynètes racontant les petites histoires de la grande guerre.