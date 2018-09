Polémique après l’installation de la fête foraine à Surgères. Elle a pris ses quartiers sur la place du château en centre-ville, alors qu’elle était initialement prévue à l’espace Georges-Pompidou, un peu plus en retrait. C’était sans compter sur l’action coup de poing des forains qui ont débarqué hier soir à la mairie pour exiger des élus un retour en cœur de ville. Ils ont finalement obtenu gain de cause. La gendarmerie a dû intervenir pour calmer le jeu. Ecoutez Stéphane Augé, adjoint au maire en charge des foires, du commerce et de la vie associative :

Une quarantaine de stands sont actuellement en cours de montage sur la place du château. Un espace fraîchement refait à neuf, avec des aménagements fragiles et coûteux. Les forains en ont bien conscience, mais pour eux il n’était clairement pas question de s’installer à l’espace Georges-Pompidou. Ecoutez Tony Blanc, leur porte-parole :

La mairie qui se réserve le droit de porter plainte en cas de dégradations. Un constat d’huissier a été fait. Et la police muncipale va se rendre régulièrement sur le site le temps de la fête foraine qui ouvre samedi pour dix jours. Dix jours qui s’annoncent très difficiles pour les commerçants de l’autre côté de la rue, avenue Libération. A l’image du chef de la Table d’as et président de l’union des commerçants Alexandre Lachaumette :

Alexandre Lachaumette qui aurait apprécié plus de fermeté de la part de la municipalité vis-à-vis des forains. Il annonce qu’une pétition a été lancée sur Facebook et dans les commerces du centre-ville. A noter qu’une réunion est prévue la semaine prochaine à la mairie avec les commerçants et les forains pour renouer le dialogue et apaiser les tensions.