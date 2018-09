Les artisans du bâtiment de la Charente-Maritime vent debout contre le maintien du prélèvement de l’impôt à la source. Ils ne décolèrent pas depuis les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe qui a confirmé la semaine dernière l’entrée en vigueur de la mesure en janvier 2019. Jean-Claude Pochon, le président de la Capeb 17, qui regroupe 1 250 professionnels du département, refuse cette mesure et demande au gouvernement d’indemniser les petites entreprises. Il nous explique pourquoi :

Selon la Capeb 17, cette nouvelle mesure représentera à chaque artisan une semaine de travail non rémunéré par an et par salarié. Mais aussi l’achat d’un logiciel informatique adéquat de plusieurs milliers d’euros, et éventuellement une formation.