L’inauguration hier de la réhabilitation du canal de Broue. Un chantier titanesque sur l’artère essentielle au bon fonctionnement du marais de Brouage. Il a duré quatre ans et aura mobilisé plus de 4 millions d’euros pour remettre en état le réseau hydraulique. Ce dernier n’avait pas été entretenu depuis plus de trente ans. Ce qui avait provoqué la disparition de certaines activités comme l’élevage, l’ostréiculture ou la pêche. De nombreux élus partenaires de l’opération ont visité sur place les nombreux aménagements qui participent à la valorisation du site, en vue de son classement. (photo CARO)