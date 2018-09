Ils vont manifester à 11h devant l’Agence de services et paiements, puis à 14h devant la préfecture du Limousin. C’est là qu’ils ont prévu d’y déposer le bilan de la ferme bio Nouvelle-Aquitaine. Une action symbolique pour protester contre les retards de versement par l’Etat des aides de la PAC depuis 2016, mettant à mal l’économie de toute une filière aujourd’hui en difficulté. Les deux tiers des 6 000 fermes bios en Nouvelle-Aquitaine sont concernées. Vincent David est président du Groupement des agriculteurs bio de Charente-Maritime et administrateur à la Fédération régionale de l’agriculture biologique. S’il ne croit pas à la théorie du complot, il soupçonne la pression de certains lobbies sur le gouvernement. On l’écoute :

Vincent David qui appelle au soutien de la société civile et des associations environnementales. Il rappelle que sa fédération peut compter sur le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine avec laquelle elle a signé le Pacte bio.