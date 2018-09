C’est la 20e édition. Une pluie de stars est annoncée sur le vieux port jusqu’à dimanche : Louise Bourgoin, Muriel Robin, Yves Rénier, Alix Poisson, Armelle Deutsch, Hélène de Fougerolles, Audrey Fleurot, Hippolyte Girardot ou encore la Rochelaise Valérie Mairesse. Du beau monde en perspective pour cette édition anniversaire très attendue.

Plus de 35 000 spectateurs et 2 200 professionnels de l’audiovisuel vont se retrouver jusqu’à dimanche à La Rochelle. Ce 20e Festival de la fiction TV sera présidé par la comédienne belge Marie Gillain. 42 œuvres inédites françaises et internationales sont en compétition. Et pour la première fois, le jury récompensera une fiction francophone étrangère. 16 prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture samedi à 21h à La Coursive, dont celui des collégiens de la Charente-Maritime. Cette année, ce sont des élèves de 3e du collège Marcel-Pagnol de Tonnay-Boutonne qui remettront le prix.

Toutes les projections sont gratuites. Et le public aura le privilège de découvrir en avant-première les deux premiers épisodes de la saison 3 de « Dix pour cent » avec Camille Cottin. Et la première de Balthazar avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles.

Autre temps fort de ce festival : le grand débat sur la réforme de l’audiovisuel annoncée pour la fin d’année. C’est vendredi à 10h30, en présence de la Ministre de la culture Françoise Nyssen et de plusieurs patrons de chaînes, dont Gilles Pelisson de TF1, Delphine Ernotte de France télévisions, Maxime Saada de Canal+ et Nicolas de Tavernost d’M6.

Enfin, tous les jours, les visiteurs pourront rencontrer leurs stars préférées lors des séances photos et de dédicaces. Notamment les acteurs de Plus Belle La Vie, Demain nous appartient, Un si grand soleil et Scènes de Ménage qui seront présents sur la terrasse du Village du festival.

La cérémonie d’ouverture a lieu demain à 20h à La Coursive. Elle sera animée par Virginie Guilhaume.

A noter deux projections hors les murs : « Les petits meurtres d’Agatha Christie » jeudi à 20h30 à l’Atlantic ciné de Saintes. Et « Sam » vendredi à 20h30 au cinéma l’Eldorado de Saint-Pierre-d’Oléron.