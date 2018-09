Prudence aux abords du littoral et en mer. Les grandes marées ont débuté hier. Avec de forts coefficients. 111 ce soir et demain pour les plus élevés. La préfecture de la Charente-Maritime appelle les promeneurs, pêcheurs à pied, mais aussi les baigneurs, à rester vigilants. Il est conseillé de prendre un maximum de précaution avant de débuter toute activité, et de bien se renseigner sur les horaires des marées. Sur place, il convient de surveiller la montée des eaux qui peuvent représenter un véritable piège pour les pêcheurs à pied. Samedi soir, sur l’île de Ré, un homme de 68 ans a dû être pris en charge par un hélicoptère, alors qu’il pêchait au large de Loix. Il avait de l’eau jusqu’à la taille lorsqu’il a été secourru. Il était en légère hypothermie.

Pour rappel, un numéro à contacter en cas d’urgence en mer : le 196.