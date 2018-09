L’affaire opposant la commune de Dolus-d’Oléron au géant Mc Donald’s sera jugée le 27 septembre prochain. La cour d’appel de Bordeaux devra dire si oui ou non le maire oléronais Grégory Gendre est dans son droit de refuser le permis de construire à l’enseigne de restauration rapide qui veut à tout prix s’implanter sur sa commune. Farouchement opposé au projet, l’élu reste déterminé, et refuse toujours de délivrer l’autorisation à Mc Do, malgré une décision du Tribunal administratif de Poitiers qui l’oblige à verser une astreinte de 300 euros par jour depuis un an. L’affaire sera donc jugée en appel à la fin du mois.