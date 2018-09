L’association de défense des consommateurs lance un appel aux volontaires pour tenir des permanences ou animer des ateliers en milieu scolaire. Car l’éducation à la consommation fait partie de ses priorités. C’est ce que nous dit sa responsable Gaëlla Michel :

Entièrement financée par le distributeur Coop atlantique, dont le siège est basé à Saintes et qui gère plus de 250 magasins dans l’ouest de la France, Action conso assure mener un travail sans pression et purement objectif.

Action conso intervient également pour des litiges avec des opérateurs mobiles, un propriétaire, ou pour des problèmes d’escroquerie sur internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur actionconso.com