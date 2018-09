Scène ouverte avec Céline Bohère et Philippe Degrott pour la promo du festival Site en scène qui a lieu du 7 au 9 septembre à la nouvelle salle de spectacle l’Eden à Saint-Jean-d’Angély.

Pendant 15 ans, le festival Théâtre en l’Abbaye a associé le théâtre au plus beau monument du patrimoine historique de Saint-Jean d’Angély, Cette année, l’A4 vous propose une formidable occasion de découvrir un nouveau lieu. Ce Site en scène, évènement de la rentrée, s’implante à l’Eden, nouvelle salle de spectacles – Boulevard Lair – à Saint-Jean d’Angély, du 4 au 9 septembre.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

19h30

Spectacle musical, BD-Concert

VOYAGES STELLAIRES

Collectif PHILéMOI – Les Sculpteurs de Sons

Petite salle

Gratuit

PHILéMOI propose un spectacle accessible à tous, et invite les personnes de tous âges

et de tous horizons à partager son univers…

Evoluant entre sculptures sonores, instruments rares et musiques du monde, trois musiciens improvisent une toile sonore inspirée par la projection d’un conte dessiné futuriste.

21 h 30

Théâtre tout public

NOTRE PETITE VILLE

Collectif Zavtra Grande salle / 10 €

Le collectif Zavtra s’inspire de la pièce nationale des américains, pour questionner notre époque, et la vie telle que nous la « pratiquons »

Sur scène, cinq acteurs et actrices évoluent au service d’une vingtaine de personnages, en passant par les deux familles centrales de la ville.

La dimension chorale sera présente.

EXPOSITION SONORE INTERACTIVE

Collectif PHILéMOI – Les Sculpteurs de Sons Enceinte de l’Eden – Toute la journée Gratuit

Une performance exceptionnelle

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

9h30

Petit déjeuner spectaculaire au AU POINT DU JOUR

Compagnie Presque Siamoises Grande salle 10 €

La compagnie Presque Siamoises vous invite à bouleverser votre quotidien !

Et tout cela autour d’un bon café et de quelques tartines.

Contorsions de comptoir et services alambiqués se lever du bon pied reste avant tout une histoire

acrobatique !

Dès 20h00

Cabaret spontané LA GOGUETTE D’ENFER Compagnie la Martingale En extérieur Gratuit

Le spectacle «La Goguette d’Enfer» est un cabaret spontané , festif, débridé, expressif, fantastique dont le public est aussi l’acteur.

Le principe est simple. Chaque personne de l’assemblée peut intervenir au cours de la Goguette et ainsi faire démonstration de son talent.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

9h30

– Petit déjeuner spectaculaire AU POINT DU JOUR Compagnie Presque Siamoises Grande salle / 10 € 17 h 30 –

Spectacle funambule à grande échelle, in situ et participatif LIGNES OUVERTES (Création 2018)

Compagnie Basinga En extérieur Gratuit

La compagnie Basinga vous propose une forme spectaculaire «Lignes ouvertes», une performance funambule participative et scénographiée

. Accompagnée de musiciens live, elle s’imbrique étroitement dans les lieux où elle prend place

http://www.spectaclevivanta4.fr/