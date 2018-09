Semaine de rentrée oblige, les associations recrutent pour la nouvelle saison. Plusieurs forums sont organisés ce week-end en Charente-Maritime. Aujourd’hui au Gua. Ce soir à Marennes. Et demain à Fouras, en même temps que la Fête de la jeunesse. Mais aussi à Saint-Jean-de-Liversay, Rochefort, Tonnay-Charente et Royan. A Surgères, l’évènement sera accompagné d’une Tri’color run. Une course à pied dans la ville ponctuée par des jets de couleurs. 550 participants sont attendus. Départ du château à 15h30.