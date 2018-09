Mickaël Vallet réclame plus de fermeté à l’égard de deux communautés des gens du voyage. Le maire de Marennes et président de la CdC vient d’écrire au préfet de la Charente-Maritime pour lui faire part de son mécontentement. Il n’a toujours pas digéré le comportement de deux groupes installés cet été à Marennes-Plage et Saint-Just-Luzac. Deux groupes qui ont posé des problèmes de sécurité sur la voie publique, de troubles du voisinage et de relations parfois tendues qui auraient pu, je cite, « mener à de graves dérapages ». Mickaël Vallet, qui se targue d’avoir accueilli 13 groupes depuis le mois d’avril, demande au représentant de l’Etat que ces deux communautés soient refusés dans notre département, dans le cadre de la prochaine programmation estivale.