Après sa nomination mardi à la tête du Ministère de la transition écologique, en remplacement de Nicolas Hulot, le parti écolo se satisfait assez peu de l’arrivée au pouvoir de l’un de ses anciens. C’est en tous cas le sentiment de son secrétaire régional Didier Coupeau qui exprime une déception à peine voilé de l’entrée au gouvernement de l’ancien président de l’Assemblée nationale :

« Il n’y a pas d’écologie, quand il n’y a pas d’écologistes au pouvoir », réaffirme Didier Coupeau, citant les villes de Grenoble, Grande-Synthe ou Bègles qui ont adopté des politiques plus vertueuses pour l’environnement. Mais aussi plus localement Saint-Denis-d’Oléron où le maire Grégory Gendre s’est engagé à soutenir une agriculture locale et durable, et à lutter contre la malbouffe en s’opposant à l’implantation d’un restaurant Mc Donald’s dans sa commune.