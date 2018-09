Le syndicat enseignant du premier degré déplore un manque de moyens dans certaines écoles du département. C’est ce qu’il a déclaré ce matin en Comité technique spécial départemental. Et ce malgré une baisse globale des effectifs, de l’ordre de 480 élèves, et l’ouverture hier de 12 classes supplémentaires et de neuf postes pour répondre aux besoins du dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d’éducation prioritaire. Certains établissements sont en souffrance, comme en témoigne Nathalie Maillet, co-secrétaire départementale du SNUiip 17 et enseignante en maternelle :