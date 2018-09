C’est le transfert le plus insolite dans le monde de l’ovalie, qui a des allures de gag. Fabrice Landreau, l’ex-entraîneur du Stade français et de Toulon, vient de signer à La Tremblade. Un club de 1ère série qui évolue en honneur. Un retour aux sources pour le sportif de haut niveau originaire de Charente. Sans contrat, l’ancien coach de Pro D2 et Top 14 vient donc de prendre une licence de dirigeant au sein de l’US Trembladaise rugby. « Il nous fera profiter de sans grande expérience », se sont réjouits les responsables du club.