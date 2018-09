3 ans de prison pour un trafiquant de cannabis, jugé hier en comparution immédiate au tribunal de La Rochelle. L’individu a été interpellé vendredi par la Bac, alors qu’il dealait avec un mineur. Son trafic durait depuis environ six mois. Une perquisition a son domicile a permis la saisie de plus de 2kg d’herbe de cannabis, 500g de résine et 9800 euros en espèces. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience.