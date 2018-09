La rentrée aujourd’hui pour 309 000 élèves dans l’Académie de Poitiers. Une « rentrée sereine » selon le rectorat. Malgré une baisse de 1 500 écoliers dans le premier degré, le nombre d’enseignants ne change pas. Et les moyens s’annoncent à la hauteur des enjeux de cette rentrée 2018 marquée par l’extension de la semaine de quatre jours en Charente-Maritime.

En effet, le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles élementaires de l’académie connaît une forte érosion en cette rentrée 2018. Soit précisément 1 440 élèves en moins, comparé à septembre 2017. En Charente-Maritime, cette baisse se traduit par une diminution de 420 élèves dans le premier degré, et 80 dans le second, sur un total de 101 130 élèves attendus cette année. Une tendance qui ne réjouit pas le rectorat, mais qui lui offre plus d’aisance pour mener à bien ses actions. D’autant que cette diminution ne va pas forcément s’accompagner d’une baisse du nombre de professeurs. Les moyens restent inchangés dans le 1er degré au niveau académique. 8 056 enseignants, comme l’an dernier. Ainsi l’accent sera de nouveau mis sur le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire. Et sur le dispositif « plus de maîtres que de classes ».

Concernant le budget de l’Académie, il est en augmentation. Il s’élève à 1,5 milliards d’euros, en hausse de 40,8 millions d’euros.

Seule ombre au tableau : le manque de moyens dans les communes pour l’accueil des écoliers le mercredi matin, avec le retour à la semaine de quatre jours. La généralisation de la mesure Macron se confirme. Surtout en Charente-Maritime, le département le plus concerné, avec 92% des communes ayant fait ce choix. Contre 83% en Charente. 35% dans les Deux-Sèvres. Et 32% dans la Vienne.