Une opération portée par l’animateur télé Stéphane Bern pour sauver et financer 270 monuments français en péril. 18 font l’objet d’une action prioritaire, dont la Maison de Pierre-Loti à Rochefort. Des tickets à gratter à 15 euros l’unité sont en vente dès ce lundi, permettant de gagner jusqu’à 1,5 millions d’euros. Et des grilles à 3 euros font également partie du dispositif, dans le cadre d’un super loto dont le tirage aura lieu le 14 septembre prochain. Montant du jackpot : 13 millions d’euros minimum. L’Etat espère récupérer entre 15 et 20 millions d’euros.