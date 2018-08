Un appel à la mobilisation pour aider une petite fille atteinte de la maladie de la lune. Christina vit à Aigfreuille-d’Aunis et souffre du Xeroderma pigmentosum. Une maladie génétique rare très handicapante, qui provoque une intolérance aux UV et empêche une exposition au soleil. Impossible pour le petite de sortir à toute heure de la journée. D’où le projet de ses parents d’aménager au domicile familial une pièce spéciale de type véranda. Mais pour cela, il leur faut des sous. Beaucoup d’argent. Environ 5000 euros. D’où la mobilisation de l’ONG de bikers United riders qui proposera le 7 octobre une action pour récolter des fonds. On écoute son porte-parole Laurent Fontaine :

Des concerts, une tombola, des baptêmes à moto et diverses animations seront proposés le 7 octobre. Plus d’infos au 06 25 48 13 75. C’est le même numéro pour faire un don. Et puis, autre initiative. Le 9 septembre, quatre collègues d’une célèbre banque vont prendre le départ d’un périple à vélo de 347km, entre Royan et Bayonne. Avec pour objectif de récolter des fonds pour Christina.