Scène ouverte avec le groupe Carbone de La Rochelle pour la promo de son concert du samedi 8 septembre à 14h au Crazy Custom Garage Shop de La Pallice.

Le projet du groupe Carbone s’est concrétisé en Juin 2017. Composé de Guillaume au chant, Alex à la guitare et Oliv à la batterie, les trois Rochelais composent leurs titres à base de punk, de blues et d’une petite tendance au métal pour créer ce qu’ils aiment appeler du “rock composite”. Le groupe reprend également des titres du même style, de Paranoïd (Black Sabbath), à Johnny Be Good ( ̶Chuck Berry), et livre sur scène un set qui bouge, composé de morceaux plus ou moins connus mélangés aux compos. Carbone a sorti son 1er EP “Beer Or Not To Be” en Juillet 2018, disponible a leurs concerts dans les bars et salles du Grand Ouest.

