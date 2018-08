10 associations écologistes ont publié hier une tribune sur franceinfo, suite à la démission de Nicolas Hulot. Le Ministre de la transition écologique qui a annoncé mardi son retrait du gouvernement. Toutes appellent le président Emmanuel Macron à un changement de cap et à un sursaut de la politique environnementale de l’éxécutif, face à la multiplication des crises écologiques et aux enjeux environnementaux. Le Saintais Jean-Marie Matagne, président de l’Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, fait partie des signataires. On l’écoute :

Selon les associations signataires de la tribune, le sursaut ne pourra venir que d’un élan populaire et citoyen. Jean-Marie Matagne :

Selon un sondage Ifop datant de mai dernier, 85% des Français répondraient favorablement, rappelle l’ACDN qui dénonce une hausse de 50% du budget de l’Etat d’ici à 2025 pour la modernisation des armes nucléaires.