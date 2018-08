Mercredi après-midi à Rochefort, un jeune cyclomotoriste de 15 ans a été interpellé avenue La Fayette, alors qu’il effectuait des roues arrières et multipliait les dérapages, mettant les passants en danger. Il sera convoqué pour un simple rappel à la loi. Et sa moto a été saisie. La police informe que les rodéos motorisés sont depuis la nouvelle loi du 3 août passibles d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, avec la confiscation du véhicule.