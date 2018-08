69e édition de l’évènement sur le thème de la Thaïlande cette année. L’occasion de s’évader au Royaume de Siam, mais aussi de faire de belles rencontres. Des stars de la télé et du web sont attendues toute la semaine.

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée en Charente-Maritime. La Foire expo de La Rochelle revient jusqu’au 9 septembre au parc des expositions. Plus de 400 exposants sont attendus pour cette nouvelle édition qui fera donc honneur à la Thaïlande. Les visiteurs pourront en découvrir les spécialités culinaires, grâce à l’installation d’un marché flottant typique du pays, en plein cœur de la manifestation. Mais aussi l’artisanat local et toute la culture fortement inspirée de la religion bouddhiste. Les organisateurs ne pouvaient pas non plus passer à côté du fameux massage thaïlandais. Des professionnels seront là pour détendre les amateurs.

La Foire expo, c’est aussi le rendez-vous des stars. Il y en aura pour toutes les générations. L’animateur Jean-Pierre Descombes dimanche et lundi dès 14h30. Les chanteurs de The Voice Lucie et Olympe. L’actrice Ingrid Chauvin sera présente mardi. Le comédien Laurent Ournac jeudi. Et Studio Danielle, la célèbre mamie du web et son acolyte Arthur sont attendus en clôture le dimanche 9 septembre.

Côté spectacles, il y en aura pour tous les goûts. Les New Poppy’s ouvrent le bal ce vendredi soir à 21h. Puis samedi soir, place à la Tournée des légendes. Le 7 septembre, le tribute Michel Sardou et Nicolas Reyno en live. Enfin, génération Top 50 se produira le 8 septembre.

La Foire expo de La Rochelle est ouverte tous les jours de 10h à 20h, et 23h en nocturne. C’est 5 euros l’entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans.